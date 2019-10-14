В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-14T10:11:47+03:00

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Ученые сделали «поразительные выводы» об антироссийских санкциях. Как сообщает немецкая газета Handelsblatt, страны, которые сами ввели ограничения, теряют ежемесячно порядка 4 миллиардов долларов. Такие выводы сделали исследователи из Линнаньского университета в Гонконге и Кильского института мировой экономики.

- Россия несет только половину ущерба, остальные должны взять на себя санкционирующие страны, -сообщают авторы статьи. – 45 процентов ущерба ложится на плечи «санкционирующих стран».

Напомним, санкции в отношении России ввели после референдума в Крыму в 2014 году. Среди стран, наиболее «пострадавших» финансово – Германия, около 667 миллионов долларов в месяц. Речь идет об экспортных потерях.

- В запретах на экспорт это в основном военные товары и оборудование для нефтяной промышленности, а также вся продукция из Крыма, -сказано в статье.

ИСТОЧНИК KP.RU