Ректор МГИМО объяснил, почему для студентов не вводят безвизовый режим

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-14T10:17:39+03:00

Анатолий Торкунов указал на проблемы, которые могут возникнуть при таком послаблении

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Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов поделился своим видением ситуации относительно введения безвизового режима для студентов.

По его мнению – это «был бы замечательный шаг», но у стороны две медали. Существует угрозы, что подобной лазейкой воспользуются «люди без особого рода занятий или, наоборот, с особым родом занятий».

Переговоры между Россией и Европейским Союзом о введении безвизового режима ведутся давно, и российская сторона была готова к данному шагу.

- Нас часто упрекают в наличии всякого рода ограничений. Но в отношении Евросоюза мы готовы перейти на безвизовый режим. Надо очень четко определить порядок въезда, - комментирует «Известиям» Анатолий Торкунов.

Сайт kp.ru писал, что ранее Анатолий Торкунов рассказал о перспективах потепления в отношениях между Западом и Россией. По мнению ректора вуза, пока ждать качественных изменений не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU