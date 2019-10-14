Ректор МГИМО объяснил, почему для студентов не вводят безвизовый режим
Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов поделился своим видением ситуации относительно введения безвизового режима для студентов.
По его мнению – это «был бы замечательный шаг», но у стороны две медали. Существует угрозы, что подобной лазейкой воспользуются «люди без особого рода занятий или, наоборот, с особым родом занятий».
Переговоры между Россией и Европейским Союзом о введении безвизового режима ведутся давно, и российская сторона была готова к данному шагу.
- Нас часто упрекают в наличии всякого рода ограничений. Но в отношении Евросоюза мы готовы перейти на безвизовый режим. Надо очень четко определить порядок въезда, - комментирует «Известиям» Анатолий Торкунов.
Сайт kp.ru писал, что ранее Анатолий Торкунов рассказал о перспективах потепления в отношениях между Западом и Россией. По мнению ректора вуза, пока ждать качественных изменений не стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU