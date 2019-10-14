2019-10-14T11:37:10+03:00
В мире

Актрису Гринет Пэлтроу обвинили в пропаганде анорексии

Американских ученых возмутила запись на сайте актрисы с призывом к женщинам достичь «минимального веса»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актриса регулярно делится советами, что есть, чтобы не полнетьАктриса регулярно делится советами, что есть, чтобы не полнетьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Диетологи США обвинили актрису Гвитет Пэлтроу в пропаганде среди женщин анорексии. Актриса регулярно делится советами по уходу за собой и секретами поддержания идеальной фигуры в инстаграме, также она ведет сайт Goop. В одном из материалов на портале актриса написала, что женщинам нужно стремиться достичь «минимального веса» и тут же подверглась критике.

Как сообщает Daily Mail, ученый Кембриджского университета доктор Джайлс Йо назвал заявление актрисы «безответственным».

- Это опасное предложение, так как многие люди будут считать, что они должны быть такими же тонкими, как она, - приводит слова ученого издание. - .Это безответственно, потому что идея может быть неверно истолкована молодыми девушками, которые подвержены расстройствам пищевого поведения.

Он считает рекомендациями Goop основаны не на науке, а «на лженауке». Ученый уверен, что человек не может самостоятельно определить этот «минимальный вес», который будет безопасен.

- Goop является одной из причин того, по которой люди стали бояться есть. Нам нужно любить еду, - сказал Джайл Йо. – Просто есть меньше.

Его коллеги приводят и другие странные советы Пэлтроу о красоте. Например, актриса рекомендует избавляться от морщин пчелиными укусами, делать коктейль из «лунной пыли» и пить бульон из костей животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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