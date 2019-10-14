Четырехкратный олимпийский чемпион попал под машину

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-14T11:45:10+03:00

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Нидерландский конькобежец, четырехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер по дороге на тренировку попал под машинку. Спортсмен рассказал, что сбивший его автомобиль ехал на маленькой скорости, поэтому он отделался травмой ноги.

По словам Крамера, после аварии врачи диагностировали у него травму колена. Теперь перед началом нового сезона ему придется обследовать травму и пройти процесс реабилитации.

«Утром по дороге на каток в Инцелле меня сбила машина на низкой скорости. В основном пострадало колено. Завтра я полечу домой для дальнейшего обследования в больнице. Надо подождать и посмотреть, каковы будут последствия перед началом нового сезона», - цитирует слова конькобежца сайт телеканала «Звезда».

33-летний Свен Крамер является не только олимпийским чемпионом, но и 9-кратным чемпионом мира в классическом многоборье, 20-кратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. Крамер — действующий рекордсмен мира в командной гонке на коньках.

ИСТОЧНИК KP.RU