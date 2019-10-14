Сезон гриппа и ОРВИ начался на две недели раньше прошлогоднего

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-14T11:45:19+03:00

Сезон гриппа и ОРВИ в этом году пришел на две недели раньше Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Со второй половины сентября увеличился спрос на лекарства

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Сезон гриппа и ОРВИ в 2019 году начался на две недели раньше, чем в 2018 -ом.

Спрос на лекарственные препараты увеличился во второй половине сентября. Средства от вирусов стали приобретать на 44% чаще, относительно предыдущих семи дней, от простуды — на 38%. Иммуномодуляторы прибавили 21%, а лекарства от горла, насморка 20%.

Пик продаж был зафиксирован с 16–29 сентября.

Медики признают, что аптечные показатели наиболее четко характеризуют заболеваемость в стране. Тем не менее, пока поводов для беспокойств нет.

В целом по стране ситуация под контролем, только в Башкортостане и Смоленске специалисты Роспотребнадзора зафиксировали незначительные превышения эпидемиологического порога.

В Минздраве напомнили про прививки, в этом году было закуплено 60 миллионов доз вакцины от гриппа: около 19 млн доз для детей и 41 млн – для взрослых.

На 7 октября привито более 30 млн человек, что составляет 20,7% от численности населения, — сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о 10 правилах спасения от осенней простуды. Рекомендациями поделились ведущие международные эксперты. Они назвали приемы, помогающие уберечься от заражения в сезон кашля и насморка.

ИСТОЧНИК KP.RU