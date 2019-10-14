2019-10-14T12:00:54+03:00
Общество

Цены для туристов на ноябрьские праздники выросли на 10 процентов

Это касается любых направлений
Елена АКИМОВА
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На ноябрьские праздники россияне будут отдыхать три дняНа ноябрьские праздники россияне будут отдыхать три дняФото: Олег ЗОЛОТО
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Тем, кто на ноябрьские праздники запланировал туристическое путешествие, стоит приготовить больше денег. Дело в том, что стоимость путевок на выходные возросла на десять процентов.

Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. При этом тарифы увеличились не только по иностранным направлениям, но и по внутренним.

Тем не менее, спрос на короткие туры растет, в сравнении с 2018 годом увеличение на 5-7%. А самыми популярными в ноябре стали Сочи, Санкт-Петербург и города Подмосковья, зарубежные — Берлин, Прага и Амстердам.

В среднем для короткого отдыха семье из трех человек нужно будет потратить 25–30 тыс. рублей – это уикенд в России. В аналогичную сумму обойдется поездка за рубеж, но только вдвоем.

— В этом году хорошие цены. Они немного выросли по сравнению с прошлым годом, но не настолько, чтобы отпугнуть туристов. Рост — в пределах 10%, и это позволяет выбраться куда-нибудь на длинные выходные, — комментирует «Известиям» Майя Ломидзе.

Ранее в Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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