Врачи назвали опасные последствия офисной работы

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-14T12:15:38+03:00

И дали рекомендации, как избежать ряда заболеваний

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Офисная работа негативно влияет на организм человека, вызывая синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожность и невротизм. С таким заявлением выступили в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова. По словам специалистов, всему виной стресс, высокие требования, низкая социальная поддержка и отсутствие достойного вознаграждения, с которыми часто сталкиваются офисные сотрудники.

Кроме того, медики отмечают неблагоприятные условия, плохое качество воздуха и недостаточный воздухообмен в помещениях, где порой работают большие группы людей.

«В настоящее время актуальна проблема высокой и постоянно растущей заболеваемости офисных работников. Главная причина сложившийся ситуации - ухудшение качества воздуха в офисных помещениях, вызванное в основном неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом», - цитирует представителей НИИ медицины труда RT.

Из наиболее распространенных заболеваний, вызванных офисной работой специалисты называют заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, а также гинекологических заболеваний у женщин и нарушение репродуктивного здоровья у мужчин.

Чтобы минимизировать негативное влияние медики советуют каждый час делать 15-минутный перерыв в работе, заниматься физическими упражнениями и пить больше жидкости, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU