Американский боксер впал в кому после нокаута

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-14T14:07:40+03:00

Патрик Дей так и не смог прийти в сознание после удара Чарльза Конвелла

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Вчерашний вечер бокса в Чикаго ознаменовался трагическим событием: американский боксер в тяжелом весе, Патрик Дей был в шестой раз нокаутирован своим соотечественником Чарльзом Конвеллом, после чего впал в кому.

Дей должен был драться с Александром Усиком, который в этот вечер принял бой от Чазза Уизерспуна, но американца унесли с ринга на носилках в реанимацию. Поэтому, следующий бой украинец проведет против Чарльза Конвелла, победившего Дея.

В течение всего боя между Конвеллом и Деем, первый неоднократно отправлял в нокаут последнего, а в заключительном десятом раунде добил соперника точным в челюсть. После того, как Дей не пришел в себя в течение пяти минут, арбитр боя принял решение вызвать на ринг медицинских работников.

С ринга спортсмен был унесен на носилках и госпитализирован. По последним сведениям издания Deadspin, Дей до сих пор находится в коме. Пока не ясно, впал ли он в нее в результате полученных в ходе боя повреждений или же был введен в нее уже в больнице искусственным путем.

Сообщается, что спортсмену уже была сделана операция на мозге.

ИСТОЧНИК KP.RU