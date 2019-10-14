В Госдуме назвали «абсолютно верными» подсчеты потерь ЕС от антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-14T12:46:20+03:00

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В Госдуме ознакомились с исследованием Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики. Специалисты пришли к выводу, что почти 45 процентов ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые их ввели.

Это, по мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова вполне верные и логичные подсчеты.

- Абсолютно верный вывод. Мы самодостаточная страна и санкционный режим не может нанести ощутимого ущерба, а тем более заставить пренебречь своими интересами и сменить курс, - комментирует политик RT.

Депутат уверен, что многие мировые игроки понимают, что санкции не столь эффективны, как планировалось изначально.

- Больше всего несет ущерб Европа, она всегда была для вас важным стратегическим партнером, - рассуждает Морозов.

В Госдуме надеются, что данные показатели станут еще одним аргументом для скорейшей отмены режима рестрикций и возобновления полноценного сотрудничества. Но отмечают, что пока США оказывает слишком сильное давление на страны ЕС.

О том, когда можно ждать возобновления отношений Запада и России рассказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он уверен, что пока кризис не пройден до конца и в ближайшее время качественные изменения не произойдут.

ИСТОЧНИК KP.RU