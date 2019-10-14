2019-10-14T12:46:20+03:00
Политика

В Госдуме назвали «абсолютно верными» подсчеты потерь ЕС от антироссийских санкций

Депутат ГД Антон Морозов предположил, что стороны смогут вернуться к нормальному сотрудничеству
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Евросоюз подсчитывает убытки от антироссийских санкцийЕвросоюз подсчитывает убытки от антироссийских санкцийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Госдуме ознакомились с исследованием Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики. Специалисты пришли к выводу, что почти 45 процентов ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые их ввели.

Это, по мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова вполне верные и логичные подсчеты.

- Абсолютно верный вывод. Мы самодостаточная страна и санкционный режим не может нанести ощутимого ущерба, а тем более заставить пренебречь своими интересами и сменить курс, - комментирует политик RT.

Депутат уверен, что многие мировые игроки понимают, что санкции не столь эффективны, как планировалось изначально.

- Больше всего несет ущерб Европа, она всегда была для вас важным стратегическим партнером, - рассуждает Морозов.

В Госдуме надеются, что данные показатели станут еще одним аргументом для скорейшей отмены режима рестрикций и возобновления полноценного сотрудничества. Но отмечают, что пока США оказывает слишком сильное давление на страны ЕС.

О том, когда можно ждать возобновления отношений Запада и России рассказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он уверен, что пока кризис не пройден до конца и в ближайшее время качественные изменения не произойдут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Психологи рассказали как избежать эмоционального выгорания на работе
В МИД Украины: Саммит в нормандском формате может состояться в середине ноября
В министерстве обороны России опровергли информацию об авиаударах по госпиталям в Сирии
Александр МООР о ЧП в Боровской школе: «Педагог должен решать свои профессиональные задачи убеждением и влиянием»
Нобелевская премия по экономике в 2019 году досталась группе ученых за проект по борьбе с бедностью
Эрдоган рассказал об отношении России к расширению турецкой операции в Сирии
Пассажиров московского метро эвакуируют из-за задымления на станции Выставочная
Россия перешла «на цифру»: Аналоговое вещание отключил символическим нажатием кнопки космонавт Скорцов
Врачи назвали опасные последствия офисной работы
Российский бюджет в 2020 году может недополучить 66,3 миллиардов рублей
Зеленский призвал украинцев не делать на митинге «картинку для российских СМИ»
Цены для туристов на ноябрьские праздники выросли на 10 процентов
Сезон гриппа и ОРВИ начался на две недели раньше прошлогоднего
Четырехкратный олимпийский чемпион попал под машину
Актрису Гринет Пэлтроу обвинили в пропаганде анорексии
Элтон Джон в своей биографической книге вспомнил об отношениях с Майклом Джексоном
В Ватикане ситуацию в Сирии назвали гуманитарной катастрофой
Верховный суд уточнил сроки раздела имущества между бывшими супругами
ВЦИОМ: 90 процентов россиян делают заготовки на зиму, потому что это «экономно и вкусно»
Евросоюз продлил на год санкции по химоружию в отношении России
Ректор МГИМО объяснил, почему для студентов не вводят безвизовый режим
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций