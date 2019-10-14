2019-10-14T13:19:17+03:00
В мире

Нобелевская премия по экономике в 2019 году досталась группе ученых за проект по борьбе с бедностью

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2019 году стали сразу трое ученых
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нобелевская премия по экономике в 2019 году досталась команде из тех ученых, которые разработали проект под названием «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью». Победителями стали американо-индийский ученый Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло из Франции и Майкл Кремеру из США.

Метод, разработанный командой экономистов в 2019 позволяет за два десятилетия существенно сократить последствия от бедности в мире. Исследование показывает, что на планете больше 700 миллионов человек живут на очень низкие доходы. В семьях, находящихся за чертой бедности, ежегодно умирают пять миллионов детей, не достигнув пятилетия. Их можно было бы спасти самыми с помощью простых лекарств.

Победители 2019 года Фото: Twitter.com

Победители 2019 годаФото: Twitter.com

Проект ученых дели глобальную проблему на блоки, отдельные вопросы, считают ученые, решить гораздо проще, чем пытаться справиться с бедностью в целом.

- В середине 1990-х годов лауреат экономических наук Майкл Кремер и его коллеги продемонстрировали, насколько мощным может быть экспериментальный подход, используя полевые эксперименты, -сообщают в группе твиттер Нобелевского комитета.

В 2019 году эксперимент повторили в Индии и других странах. Способ показал свою действенность - в результате одного из их исследований более 5 миллионов индийских детей воспользовались программами коррекционного обучения в школах.

Ранее стали известны победители Нобелевской премии по медицине, физике, назван обладатель премии мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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