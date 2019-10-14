2019-10-14T13:47:37+03:00
Общество

Психологи рассказали как избежать эмоционального выгорания на работе

Специалисты дали советы для офисных сотрудников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Медики рассказали, как избежать эмоционального выгоранияМедики рассказали, как избежать эмоционального выгоранияФото: Иван ПРОХОРОВ
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Специалисты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измеров назвали стресс, эмоциональное выгорание и переутомление неотъемлемой частью работы в офисе. Психологи же предложили возможные варианты решения этих проблем. Так, по словам психолога-консультанта Натальи Панфиловой, советы заниматься спортом и делать регулярные перерывы в работе являются наиболее актуальными.

«Синдром эмоционального выгорания – модная тема, она касается не только офисных работников, но и всех трудоголиков. И у таких людей должны быть хобби увлечения, которые переключают его. Эмоциональное выгорание – это про то, что мозг сосредоточен на одном виде деятельности, нет времени, чтобы отдохнуть», - цитирует эксперта ИА НСН.

Бороться с офисным негативом Панфилова предлагает путем переключения внимания. По словам специалиста, по время работы обязательно нужно устраивать перерывы на отдых, а также время от времени смещать внимание на что-то приятное, например больше внимания уделять своим хобби.

Ранее в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали RT о том, что офисная работа оказывает негативное влияние на организм человека. В частности у сотрудников появляются заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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