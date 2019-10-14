2019-10-14T14:47:06+03:00
Общество

«Отчетность угнетает науку»: Судья КС раскритиковал высшее образование в России

Константин Арановский высказал свою позицию в «особом мнении» по одному из решений суда
Юлия САЛЬНИКОВА
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Судья раскритиковал систему высшего образования в РоссииСудья раскритиковал систему высшего образования в РоссииФото: Павел МАРТИНЧИК
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Константин Арановский, возглавляющий Конституционный суд, высказался о системе высшего образования в России. Как сообщает РИА Новости, судья дал оценку по одному из решений КС. Это дело бывшего предпринимателя, которого в службе занятости отказались признавать безработным из-за того, что тот не смог предоставить «документ, удостоверяющий квалификацию» и справку о среднем заработке. Суд встал на сторону мужчины.

Арановский рассуждает, насколько можно доверять высшему образованию в России, с учетом, что вузы «не могут гарантировать квалификацию обладателей дипломов». Он уверен, что качество образования зависит от оплаты педагогов, но достойные зарплаты, получают по его мнению, получают только те, кто пробился в администрацию вузов.

- Субординация и отчетность под началом администраторов угнетают преподавание и науку, когда вузы уступают свое самоуправление, академическую свободу, стиль и обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию, - сказал судья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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