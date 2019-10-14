Врачи предостерегли от модной диеты 16/8

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-14T15:16:15+03:00

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Популярная сегодня диета 16/8 наносит организму больше вреда, чем пользы. Такие выводы делают медики, анализируя систему питания, при которой 16 часов человек голодает, а 8 ест, что хочет.

Длительный период без еды подходит только очень здоровому и молодому организму, а остальным может лишь навредить, резюмируют специалисты.

-Нарушаются все каноны правильного питания. Наголодавшись человек будет сразу употреблять большой объем еды, растягивая желудок. Тем, кто на самом деле хочет похудеть, нельзя допускать подобного. Питаться надо часто и маленькими порциями, - комментирует Виталий Румянцев, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук.

Сбивается так же работа ферментативной системы. Традиционно пик выработки приходится на 12-14 часов, а в случае с диетой в это время только первый прием пищи.

Врачи уверены, что оптимальный режим питания строится на 3-4 часовых промежутках между приемами пищи. Этого регламента хватает для запуска процесса липолиза. Такой подход позволяет не только сбросить вес, но и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, пишет сайт News.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU