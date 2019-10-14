Количество жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 53

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-14T16:31:11+03:00

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Число жертв тайфуна в Японии выросло до 53 человек. Кроме того еще 16 местных жителей числятся без вести пропавшими.

За последние пару дней в некоторых регионах островного государства выпало порядка 40% годового объёма осадков. Из-за сильнейших ливней по меньшей мере сотня рек вышли из берегов, а в 21 из них прорвало дамбы. В результате, улицы и жилые районы городов и сел оказались затопленными.

В честности, большие разрушения вызвал разлив реки Синано, которая находится в префектуре Нагано к северо-западу от Токио. Уровень воды поднялся до трех метров. А в городе Томиока оползень смыл несколько жилых домов, пишет news.ru.

Вместе с тем страна возвращается к жизни. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита уже возобновлена. Прием международных рейсов уже открыт, а вот многие внутренние рейсы по-прежнему переносятся и отменяются.

Кроме того, восстанавливается железнодорожное сообщение. Электрички и метро уже ходят в штатном режиме, не курсируют только скоростные поезда.

Напомним, в минувшую субботу удар стихии пришелся на японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU