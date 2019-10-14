Половина статей о России в западных СМИ носит негативный характер

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-14T16:56:44+03:00

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Каждая вторая статья о России в ведущих западных СМИ носит негативный характер. Позитивно о нашей стране отзываются лишь в 2% случаев, остальные материалы имеют нейтральную направленность. К такому выводу пришли специалисты МИА "Россия сегодня".

Они проанализировали 81,5 тысячи новостных сообщений в топ-70 СМИ Великобритании, Германии, Италии, Франции, США, Канады и Японии, опубликованные в период с 1 января по 30 июня 2019 года.

Оказалось, что чаще всего о России пишут журналисты из Соединенного Королевства. Причем из 25 тысяч таких статей критическими являются 39%, нейтральными - 60% и лишь 1% - положительными.

Дальше идет Германия с 15 тыс. материалов. Более половины из них носят негативный характер, свыше 48,5 тыс. вовсе не имеют оценки. В США насчитали 12,5 тыс. новостных сообщений. В 90,8% случаев американские журналисты выставляют Россию в плохом свете, в 9% – просто констатируют факты, и лишь в 0,2% статей пишут о нашей стране в позитивном ключе.

На Японию приходится 11 тысяч публикаций, из которых лишь 1% положительные, остальные разделились примерно поровну. Во Франции насчитали свыше 8 тысяч материалов про Россию. Из них 70% нейтральные и 26% критические. Италия (6 тысяч 200 статей) в большинстве случаев упоминает нашу страну в нейтральном ключе. Негативных статей всего 24%, а положительных 13%.

Канаду меньше всего волнует Россия. За полгода крупные СМИ написали о ней всего 3,5 тыс. материалов в соотношении 58% негативных к 41% нейтральным.

Если же брать все влиятельные СМИ в целом, то больше всего Москву критикуют американские CNN, Washington Post, New York Times, а также британские Daily Express и Times, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что после того, как в России прошел Чемпионат мира по футболу, многие зарубежные СМИ изменили свое мнение о нашей стране, однако явление оказалось временным. Теперь дошло до того, что иностранные масс-медиа вмешиваются во внутренние дела РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU