В Госдуме назвали «стукачеством» предложение платить водителям за доносы

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-14T17:02:43+03:00

Автомобилисты опасаются, что им разрешат доносить друг на друга за деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инициатива вызвала резкий негативный отклик не только у депутатов, но и у общественников

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Идея платить автомобилистам, чтобы те сообщали о нарушителях на дорогах, вызвала волну возмущения в обществе. В Госдуме инициативу назвали «стукачеством», а среди водителей опасаются, что особо заинтересованные граждане будут злоупотреблять своим положением.

- Крайне негативно к подобному отношусь. Некий элемент стукачества друг на друга, так еще и заработок на этом, - комментирует телеканалу «360» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Депутат подчеркнул, что на наших дорогах и без того слишком много камер видеофиксации, которые следят за порядком. А подобная практика покажет, что страна докатилась до ручки.

Среди автомобилистов отношение к инициативе двоякое. Они признают, что с одной стороны это дополнительный стимул соблюдать ПДД, с другой – злоупотребления никто не отменял.

- Зная ментальность наших граждан… они это будут делать чрезмерно рьяно, пытаясь получить денежное вознаграждение, - рассуждает вице-президент Национального союз автомобилистов Ян Хайцеэр.

Он так же предположил, что система просто «захлебнется» от сообщений, которые будут отправлять бдительные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU