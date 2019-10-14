В Госдуме назвали «стукачеством» предложение платить водителям за доносы
Идея платить автомобилистам, чтобы те сообщали о нарушителях на дорогах, вызвала волну возмущения в обществе. В Госдуме инициативу назвали «стукачеством», а среди водителей опасаются, что особо заинтересованные граждане будут злоупотреблять своим положением.
- Крайне негативно к подобному отношусь. Некий элемент стукачества друг на друга, так еще и заработок на этом, - комментирует телеканалу «360» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
Депутат подчеркнул, что на наших дорогах и без того слишком много камер видеофиксации, которые следят за порядком. А подобная практика покажет, что страна докатилась до ручки.
Среди автомобилистов отношение к инициативе двоякое. Они признают, что с одной стороны это дополнительный стимул соблюдать ПДД, с другой – злоупотребления никто не отменял.
- Зная ментальность наших граждан… они это будут делать чрезмерно рьяно, пытаясь получить денежное вознаграждение, - рассуждает вице-президент Национального союз автомобилистов Ян Хайцеэр.
Он так же предположил, что система просто «захлебнется» от сообщений, которые будут отправлять бдительные граждане.
ИСТОЧНИК KP.RU