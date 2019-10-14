Американка показала, в кого наркотики превратили ее сына за полгода
Публикация жительницы американского штата Миссури Дженнифер Сальфен-Трейси набирает все большую популярность в социальных сетях.
Женщина выложила в Facebook две фотографии: на первой изображен счастливый и крепкий мужчина, а на второй - тощий и покрытый язвами парень с потерянным взглядом. Шокирует то, что на обеих снимках запечатлен один и тот же человек, и разница между ними всего семь месяцев.
"Это лицо героина и метамфетамина", - написала Дженнифер у себя под постом, добавив что на фотографиях ее 26-летний сын Коди Бишоп.
Сейчас молодой человек не выходит на связь с близкимиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
По словам Сальфен-Трейси, она не слышала о нем уже несколько недель. Последний раз молодого человека видели в компании бездомных на улицах Лас-Вегаса. И это при том, что у Коди есть любящая семья и дети, которые в нем нуждаются.
"Тяжело знать о том, какой жизнью он живет, но совсем ничего не слышать - еще хуже. Неизвестность - это то, что заставляет человека не спать по ночам... Я молюсь, чтобы он, наконец, устал от такой жизни и захотел вернуться домой, где ему готовы помочь", - поделилась своими мыслями Дженнифер.
У Коди есть любящая семья и друзья Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Она поблагодарила всех за теплые слова и помощь в поисках сына, а также пожелала удачи тем, чьи родные и близкие тоже борются с зависимостями.
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ИСТОЧНИК KP.RU