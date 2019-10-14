Симоньян прокомментировала пост Трампа с цитатой ведущего радио Sputnik
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала пост президента США Дональда Трампа, в котором тот процитировал слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.
«Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети пост с цитатой Кириаку об информаторе, рассказавшем о беседе Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернется вся их жизнь», — написал президент США в своем микроблоге.
Сам радиоведущий был поражен тем, что его цитирует президент.
На радиостанции также отреагировали на публикацию Трампа и отметили, что Джон Кириаку произнес фразу об информаторе на программе «Такер Карлсон шоу», куда он был приглашен в качестве эксперта.
ИСТОЧНИК KP.RU