Симоньян прокомментировала пост Трампа с цитатой ведущего радио Sputnik

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-14T17:54:07+03:00

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала пост президента США Дональда Трампа, в котором тот процитировал слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.

«Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети пост с цитатой Кириаку об информаторе, рассказавшем о беседе Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернется вся их жизнь», — написал президент США в своем микроблоге.

Сам радиоведущий был поражен тем, что его цитирует президент.

На радиостанции также отреагировали на публикацию Трампа и отметили, что Джон Кириаку произнес фразу об информаторе на программе «Такер Карлсон шоу», куда он был приглашен в качестве эксперта.

ИСТОЧНИК KP.RU