Москва рассматривает предложенную США кандидатуру посла в России

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-14T18:26:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва рассматривает возможность назначения первого заместителя американского госсекретаря Джона Салливана новым послом США в России. Вашингтон уже утвердил его кандидатуру, однако, согласно международной практике, принимающая страна должна дать свое согласие, так называемый агреман. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что лично не знаком с Салливаном, но удивлен фактом назначения на должность посла человека, который и так занимает достаточно высокий пост. Такие случаи происходят крайне редко даже в крупных странах.

"Послы иной раз возвращались на эту должность в Госдеп, но чтобы с этой должности [уйти работать] послом, это так достаточно редко", - цитирует ТАСС Ушакова.

Сайт kp.ru писал, что пост главы дипломатической миссии освободился после того, как Джон Хантсман подал в отставку в начале октября и вернулся на родину. Он проработал в Москве с 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU