2019-10-14T18:26:02+03:00
Политика

Москва рассматривает предложенную США кандидатуру посла в России

Речь идет о Джоне Салливане, который сейчас работает первым заместителем американского госсекретаря
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Джон СалливанДжон СалливанФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Москва рассматривает возможность назначения первого заместителя американского госсекретаря Джона Салливана новым послом США в России. Вашингтон уже утвердил его кандидатуру, однако, согласно международной практике, принимающая страна должна дать свое согласие, так называемый агреман. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что лично не знаком с Салливаном, но удивлен фактом назначения на должность посла человека, который и так занимает достаточно высокий пост. Такие случаи происходят крайне редко даже в крупных странах.

"Послы иной раз возвращались на эту должность в Госдеп, но чтобы с этой должности [уйти работать] послом, это так достаточно редко", - цитирует ТАСС Ушакова.

Сайт kp.ru писал, что пост главы дипломатической миссии освободился после того, как Джон Хантсман подал в отставку в начале октября и вернулся на родину. Он проработал в Москве с 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков: Россия не будет обсуждать крымский вопрос ни в каком формате
Срок выдачи бумажных ПТС продлен до ноября 2020 года
Симоньян прокомментировала пост Трампа с цитатой ведущего радио Sputnik
В Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом
Колокольцев наградил победителей конкурса МВД России "Щит и перо"
Депутат оценил законопроект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными
Американка показала, в кого наркотики превратили ее сына за полгода
В Госдуме назвали «стукачеством» предложение платить водителям за доносы
Щенок, застрявший в коробке, устроил зажигательные танцы
Россия и Саудовская Аравия подписали Хартию сотрудничества ОПЕК+
Половина статей о России в западных СМИ носит негативный характер
Количество жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 53
Александр МООР о ЧП в Боровской школе: «Не все педагоги адаптировались к новой реальности»
В Каталонии начались столкновения протестующих и полиции
Самолет вернулся в "Шереметьево" из-за отказа двигателя
ЕС назвал приговор каталонским политикам внутренним делом Испании
Врачи предостерегли от модной диеты 16/8
Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии
Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом
«Отчетность угнетает науку»: Судья КС раскритиковал высшее образование в России
Россияне борются со стрессом спортом и алкоголем
Американский боксер впал в кому после нокаута
Дмитрий Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции
Психологи рассказали как избежать эмоционального выгорания на работе
В МИД Украины: Саммит в нормандском формате может состояться в середине ноября
В министерстве обороны России опровергли информацию об авиаударах по госпиталям в Сирии