Ушаков: операция Турции "не совсем" соответствует принципу целостности Сирии

СЕГОДНЯ 19:15 2019-10-14T19:25:10+03:00

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Проводимая Турцией военная операция "не совсем" отвечает принципу сохранения территориальной целостности Сирии. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

При этом в ответ на вопрос о том, как в этой ситуации собирается поступать Москва, он сказал: "Что-то будем делать, посмотрим". Ранее аналогичную позицию высказывал российский глава Владимир Путин.

Тем временем, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером.

"В ходе переговоров обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Сирии, а также каждодневные события", - цитирует ТАСС текст коммюнике турецкой стороны.

Также в понедельник, 14 октября, по телефону поговорили министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар. "Конструктивная" беседа была посвящена координации совместной деятельности.

Сайт kp.ru писал, что 9 октября на севере Сирии началась военная операция "Источник мира". Турецкие войска пытаются выгнать из приграничной зоны курдов и заселить ее беженцами. Решение не согласно с официальным Дамаском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/736892" frameborder="0"></iframe> Видео начала турецкой операции в Сирии.На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд.

ИСТОЧНИК KP.RU