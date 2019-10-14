Медведев уличил губернаторов в манипуляциях со статистикой

СЕГОДНЯ 19:37 2019-10-14T19:49:05+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитал руководителей регионов за манипуляции со статистикой. Оказалось, что в 36 субъектах люди стали чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний при общем снижении уровня смертности, но власти на местах подменяли показатели. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере онкологии.

"Мы же понимаем, что происходило - скрывали просто цифры. Об этом и губернаторы говорили, показатели в этом случае менялись только потому что другие причины смертности указывали... Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове", - сказал Медведев в понедельник, 14 октября, на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он подчеркнул, что такое "вранье необходимо прекращать". Ответственными будут признаваться не только руководители регионов, но и те, кто ведут отчетность по здравоохранению на местах.

"Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные", - цитирует ТАСС премьера.

Сайт kp.ru писал, что на этом "разнос" не закончился и Дмитрий Медведев потребовал объяснить ему причины срыва сроков ввода социальных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU