Партия Качиньского выиграла на парламентских выборах в Польше
Государственная избирательная комиссия Польши завершила обработку бюллетеней на состоявшихся в воскресенье, 13 октября, парламентских выборах. Победителем стала правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
Согласно данным госизбиркома, она набрала 43,59% голосов, а также получила более половины из 460 мест в сейме. Это дает Качиньскому право самостоятельно формировать правительство.
На втором месте оказались оппозиционеры из "Гражданской коалиции" с 27,4% голосов. Замыкает тройку лидеров "Союз демократических левых", который поддержали 12,57% избирателей. "Польская крестьянская партия" получила 8,55% голосов, а "Конфедерация" – 6,81%, передает Polske Radio.
Сайт kp.ru писал, что во время проведения голосования в одном из избирательных округов во Вроцлаве была допущена ошибка. Предполагалось, что она станет причиной назначения повторных парламентских выборов.
ИСТОЧНИК KP.RU