Партия Качиньского выиграла на парламентских выборах в Польше

СЕГОДНЯ 19:42 2019-10-14T20:09:36+03:00

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский (с цветами) Фото: REUTERS

"Право и справедливость" получила 43,59% голосов и более половины мест в сейме

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Государственная избирательная комиссия Польши завершила обработку бюллетеней на состоявшихся в воскресенье, 13 октября, парламентских выборах. Победителем стала правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Согласно данным госизбиркома, она набрала 43,59% голосов, а также получила более половины из 460 мест в сейме. Это дает Качиньскому право самостоятельно формировать правительство.

На втором месте оказались оппозиционеры из "Гражданской коалиции" с 27,4% голосов. Замыкает тройку лидеров "Союз демократических левых", который поддержали 12,57% избирателей. "Польская крестьянская партия" получила 8,55% голосов, а "Конфедерация" – 6,81%, передает Polske Radio.

Сайт kp.ru писал, что во время проведения голосования в одном из избирательных округов во Вроцлаве была допущена ошибка. Предполагалось, что она станет причиной назначения повторных парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU