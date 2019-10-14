Bloomberg: США готовы ввести санкции против Турции уже в понедельник

СЕГОДНЯ 20:37 2019-10-14T20:37:21+03:00

Американский лидер ранее допускал такой шаг на случай, если Анкара нарушит взятые на себя обязательства по Сирии

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США готовы ввести санкции в отношении Анкары уже в понедельник, сообщает агентство Bloomberg с ссылкой на источники.

По данным агентства, это ответ на "вторжение в Сирию", а также на сообщения об актах жестокости в отношении сирийских курдов.

В субботу президент США Дональд Трамп предоставил министерству финансов США полномочия вводить новые санкции против Турции в рамках требований о прекращении военной операции «Источник мира». По заявлению главы Белого дома, Турция нарушает взятые на себя обязательства защищать представителей религиозных меньшинств в Сирии. Американцы опасаются, что война, объявленная террористам, затронет мирных курдов.

9 октября президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что ни экономические санкции, ни эмбарго на оружейные поставки не смогут остановить военную действия у границ Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU