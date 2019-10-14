2019-10-14T20:37:21+03:00
Политика

Bloomberg: США готовы ввести санкции против Турции уже в понедельник

Американский лидер ранее допускал такой шаг на случай, если Анкара нарушит взятые на себя обязательства по Сирии
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
В субботу президент США Дональд Трамп предоставил министерству финансов США полномочия вводить новые санкции против ТурцииВ субботу президент США Дональд Трамп предоставил министерству финансов США полномочия вводить новые санкции против ТурцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

США готовы ввести санкции в отношении Анкары уже в понедельник, сообщает агентство Bloomberg с ссылкой на источники.

По данным агентства, это ответ на "вторжение в Сирию", а также на сообщения об актах жестокости в отношении сирийских курдов.

В субботу президент США Дональд Трамп предоставил министерству финансов США полномочия вводить новые санкции против Турции в рамках требований о прекращении военной операции «Источник мира». По заявлению главы Белого дома, Турция нарушает взятые на себя обязательства защищать представителей религиозных меньшинств в Сирии. Американцы опасаются, что война, объявленная террористам, затронет мирных курдов.

9 октября президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что ни экономические санкции, ни эмбарго на оружейные поставки не смогут остановить военную действия у границ Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с королем Саудовской Аравии
Правительственная армия Сирии вошла в Манбидж
В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками
В ЕС назвали "удовлетворительным" план Киева по Донбассу
Партия Качиньского выиграла на парламентских выборах в Польше
Медведев уличил губернаторов в манипуляциях со статистикой
Ушаков: операция Турции "не совсем" соответствует принципу целостности Сирии
Песков: Россия не будет обсуждать крымский вопрос ни в каком формате
Срок выдачи бумажных ПТС продлен до ноября 2020 года
Москва рассматривает предложенную США кандидатуру посла в России
Симоньян прокомментировала пост Трампа с цитатой ведущего радио Sputnik
В Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом
Колокольцев наградил победителей конкурса МВД России "Щит и перо"
Депутат оценил законопроект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными