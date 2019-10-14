Правительственная армия Сирии вошла в Манбидж

СЕГОДНЯ 20:43 2019-10-14T21:19:41+03:00

Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

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Сирийская правительственная армия вошла в город Манбидж провинции Алеппо на севере страны в понедельник, 14 октября. До недавнего момента этот регион находился под контролем курдской автономной администрации.

Именно она обратилась к официальным властям Дамаска с предложением разместить войска на всей протяженности границы САР с Турцией. Договоренность об оказании помощи в отражении атак армии соседнего государства была достигнута в воскресенье, передает гостелевидение Сирии.

Сайт kp.ru писал, что, согласно неофициальным данным, курды сначала обратились за поддержкой к американцам, пригрозив в ином случае начать сотрудничать с Москвой и Дамаском.

"Рабочей партии Курдистана" понадобилась помощь в борьбе против турков, которые решили прогнать их с северных территории Сирии и заселить землю беженцами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737438" frameborder="0"></iframe> Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU