Правительственная армия Сирии вошла в Манбидж
Сирийская правительственная армия вошла в город Манбидж провинции Алеппо на севере страны в понедельник, 14 октября. До недавнего момента этот регион находился под контролем курдской автономной администрации.
Именно она обратилась к официальным властям Дамаска с предложением разместить войска на всей протяженности границы САР с Турцией. Договоренность об оказании помощи в отражении атак армии соседнего государства была достигнута в воскресенье, передает гостелевидение Сирии.
Сайт kp.ru писал, что, согласно неофициальным данным, курды сначала обратились за поддержкой к американцам, пригрозив в ином случае начать сотрудничать с Москвой и Дамаском.
"Рабочей партии Курдистана" понадобилась помощь в борьбе против турков, которые решили прогнать их с северных территории Сирии и заселить землю беженцами.
Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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