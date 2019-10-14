2019-10-14T22:01:31+03:00
Происшествия

Вооруженные преступники убили 14 полицейских в Мексике

Судьба шестерых правоохранителей неизвестна - они пропали после нападения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Три полицейских остаются в больницеТри полицейских остаются в больницеФото: REUTERS
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Вооруженная группа напала на полицейских в штате Мичоакан на западе Мексики. По меньшей мере 14 полицейских были убиты. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности страны.

Инцидент произошел в понедельник, 14 октября, в муниципалитете Агилилья, куда правоохранители прибыли с судебным ордером. Преступники хорошо подготовились - они устроили полицейским засаду и передвигались на бронированных внедорожниках.

Согласно данным местных СМИ, в результате нападения пострадали три человека, еще шестеро пропали без вести. Их судьба пока неизвестна.

"Министерство общественной безопасности и защиты граждан осуждает нападение, в результате которого в Мичоакане погибли 14 полицейских", - говорится в сообщении на странице ведомства в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее в Мексике убили начальника полиции одного из муниципалитетов и его охранника. Неизвестные открыли стрельбу по патрульной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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