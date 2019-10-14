Саудовцы выстроились в очередь, чтобы пожать руку Путину

СЕГОДНЯ 21:53 2019-10-14T22:17:07+03:00

Первый за 12 лет визит президента России в Эр-Рияд вызвал настоящий фурор [видео]

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Президент РФ Владимир Путин не бывал в Саудовской Аравии целых 12 лет, и вот в понедельник, 14 октября, состоялся его долгожданный государственный визит в эту страну.

Уже у трапа самолета главу государства встречали высокопоставленные лица, а на протокольном мероприятии в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась целая очередь из желающих пожать руку российскому лидеру. На ролике видно, как чиновники один за другим подходят к Путину, а потом удаляются в сторону дверей.

Сайт kp.ru писал, что, когда самолет президента только приземлился в аэропорту королевства, вокруг уже палили из пушек, а возле президентского дворца "Аурус" встречал конный эскорт. На пути следования высокопоставленного гостя в огромном количестве стояли полицейские машины, а за ними - армейские броневики.

Уже на месте Путину подарили красивую картину с видом дворца, он в ответ преподнес королевской семье охотничьего кречета, который у саудовцев считается царской птицей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737781" frameborder="0"></iframe> На рукопожатие к Путину собралась очередь.Во дворце короля Саудовской Аравии в Эр-Рияде приближенные правителя выстроились в очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU