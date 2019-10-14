2019-10-14T22:17:07+03:00
Политика

Саудовцы выстроились в очередь, чтобы пожать руку Путину

Первый за 12 лет визит президента России в Эр-Рияд вызвал настоящий фурор [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Путин в королевском дворце в Эр-РиядеПутин в королевском дворце в Эр-РиядеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин не бывал в Саудовской Аравии целых 12 лет, и вот в понедельник, 14 октября, состоялся его долгожданный государственный визит в эту страну.

Уже у трапа самолета главу государства встречали высокопоставленные лица, а на протокольном мероприятии в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась целая очередь из желающих пожать руку российскому лидеру. На ролике видно, как чиновники один за другим подходят к Путину, а потом удаляются в сторону дверей.

Сайт kp.ru писал, что, когда самолет президента только приземлился в аэропорту королевства, вокруг уже палили из пушек, а возле президентского дворца "Аурус" встречал конный эскорт. На пути следования высокопоставленного гостя в огромном количестве стояли полицейские машины, а за ними - армейские броневики.

Уже на месте Путину подарили красивую картину с видом дворца, он в ответ преподнес королевской семье охотничьего кречета, который у саудовцев считается царской птицей.

На рукопожатие к Путину собралась очередь.Во дворце короля Саудовской Аравии в Эр-Рияде приближенные правителя выстроились в очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заявил, что готовит санкции против турецких чиновников
Трамп: "Пусть Сирия сражается с Турцией за свои земли"
Аэропорт Барселоны отменил около 100 рейсов из-за протестов
Вооруженные преступники убили 14 полицейских в Мексике
Цены на нефть обсуждались в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию
Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с королем Саудовской Аравии
Правительственная армия Сирии вошла в Манбидж
Bloomberg: США готовы ввести санкции против Турции уже в понедельник
В Госдуме рассказали, как бороться с неоплачиваемыми переработками
В ЕС назвали "удовлетворительным" план Киева по Донбассу
Партия Качиньского выиграла на парламентских выборах в Польше
Медведев уличил губернаторов в манипуляциях со статистикой
Ушаков: операция Турции "не совсем" соответствует принципу целостности Сирии
Песков: Россия не будет обсуждать крымский вопрос ни в каком формате
Срок выдачи бумажных ПТС продлен до ноября 2020 года
Москва рассматривает предложенную США кандидатуру посла в России
Симоньян прокомментировала пост Трампа с цитатой ведущего радио Sputnik
В Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом
Колокольцев наградил победителей конкурса МВД России "Щит и перо"
Депутат оценил законопроект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными