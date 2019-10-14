Саудовцы выстроились в очередь, чтобы пожать руку Путину
Президент РФ Владимир Путин не бывал в Саудовской Аравии целых 12 лет, и вот в понедельник, 14 октября, состоялся его долгожданный государственный визит в эту страну.
Уже у трапа самолета главу государства встречали высокопоставленные лица, а на протокольном мероприятии в королевском дворце в Эр-Рияде выстроилась целая очередь из желающих пожать руку российскому лидеру. На ролике видно, как чиновники один за другим подходят к Путину, а потом удаляются в сторону дверей.
Сайт kp.ru писал, что, когда самолет президента только приземлился в аэропорту королевства, вокруг уже палили из пушек, а возле президентского дворца "Аурус" встречал конный эскорт. На пути следования высокопоставленного гостя в огромном количестве стояли полицейские машины, а за ними - армейские броневики.
Уже на месте Путину подарили красивую картину с видом дворца, он в ответ преподнес королевской семье охотничьего кречета, который у саудовцев считается царской птицей.
На рукопожатие к Путину собралась очередь.Во дворце короля Саудовской Аравии в Эр-Рияде приближенные правителя выстроились в очередь.
ИСТОЧНИК KP.RU