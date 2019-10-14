Социологи выяснили, что около половины жителей Украины против ликвидации русских школ
Лишь 49% в какой-то степени согласны с таким решением
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Сотрудники Киевского международного института социологии провели опрос среди жителей незалежной на тему ликвидации русских школ на Украине. Выяснилось, что больше половины граждан страны не согласны с таким решением.
- В той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения 49% опрошенных украинцев, 47% в той или иной степени не одобряют такое решение, - приводятся результаты опроса на сайте института.
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ИСТОЧНИК KP.RU