Президент Эквадора отозвал указал о субсидиях на бензин, приведший к протестам в стране

СЕГОДНЯ 05:04 2019-10-15T05:04:54+03:00

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Президент Эквадора отменил указ, который отменял субсидии на топливо и вызвал массовые акции протеста в стране. Соответствующий документ уже опубликован.

- Признать не имеющим действия указ 883. от 1 октября 2019 года. Незамедлительно приступить к разработке нового указа, который позволит политику субсидирования, - приводит слова из документа издание Comercio.

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ИСТОЧНИК KP.RU