Президент Эквадора отозвал указал о субсидиях на бензин, приведший к протестам в стране
Ленин Морено ранее отменил дотации на топливо
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Президент Эквадора отменил указ, который отменял субсидии на топливо и вызвал массовые акции протеста в стране. Соответствующий документ уже опубликован.
- Признать не имеющим действия указ 883. от 1 октября 2019 года. Незамедлительно приступить к разработке нового указа, который позволит политику субсидирования, - приводит слова из документа издание Comercio.
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ИСТОЧНИК KP.RU