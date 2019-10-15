2019-10-15T05:04:54+03:00
В мире

Президент Эквадора отозвал указал о субсидиях на бензин, приведший к протестам в стране

Ленин Морено ранее отменил дотации на топливо
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент Эквадора отменил указ, который отменял субсидии на топливо и вызвал массовые акции протеста в стране. Соответствующий документ уже опубликован.

- Признать не имеющим действия указ 883. от 1 октября 2019 года. Незамедлительно приступить к разработке нового указа, который позволит политику субсидирования, - приводит слова из документа издание Comercio.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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