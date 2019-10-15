Роскосмос отправит на луну «внука» робота-Федора

СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-15T07:49:33+03:00

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На луну могут отправить робота-кентавра, созданного в России. Это будет «внук» уже опытного робота-космонавта Федора, который в сентябре летал на МКС. И хотя Федор не выходил в открытый космос, его пребывание на станции показало – роботы могут быть в будущем очень полезны для изучения космоса и для помощи экипажу МКС.

В Роскосмосе есть планы по запуску робота на луну. Источник из госкорпорации сообщил РИА Новости, что запуск может состояться уже через 3-4 года. «Внук» Федора будет похож на первого робота-космонавта только наполовину. Верхнюю. Туловище робота будет, как у Федора, а вместо ног – колеса.

- Это луноход, на котором установлено антропоморфное «туловище». Робот «Федор» станет его «дедушкой», - сказал источник из Роскосмоса.

У робота Федора планы еще грандиознее. В своем твиттер он пишет, что мечтает о покорении не только Луны, но и Марса. Он готов дать «предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы».

- Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров, -написал Федор.

ИСТОЧНИК KP.RU