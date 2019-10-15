2019-10-15T08:09:35+03:00
Экономика

В правительстве поддерживают появление единой платежки за коммуналку

В ней будут собраны все расходы на оплату услуг ЖКХ
Елена АКИМОВА
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В России может появится единая платежка за коммунальные услугиВ России может появится единая платежка за коммунальные услугиФото: Олег УКЛАДОВ
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В правительстве поддерживают идею появления единого платежного документа (ЕПД) за коммуналку. В ней будут собраны все расходы на оплату услуг ЖКХ. В проекте отзыва на инициативу сказано, что с появлением данного документа россиянам будет проще контролировать рост тарифов и оценивать свои расходы.

Но есть одно но – стоит точно определить, как будет формироваться ЕПД, чтобы исключить двойных начислений.

После того, как все замечания будут учтены, законопроект получит поддержку правительства.

- Документ, разработанный Минстроем, находится на рассмотрении в кабмине,- сказали «Известиям» в секретариате вице-премьера Виталия Мутко.

Если новая платежка будет утверждена, то в ней появятся следующие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.

А вот что станет с обычными платежками, и кто будет составлять ЕПД пока не ясно. Авторы инициативы предлагают передать вопрос формирования квитанции в специальные «расчетные центры», которые начнут работать во всех регионах, но тогда могут возникнуть проблемы с антимонопольной службой.

По итогам I квартала этого года долги россиян за ЖКУ достигли 564,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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