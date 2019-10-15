Россияне назвали самые скучные профессии

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-15T08:42:46+03:00

Женщины чаще мужчин считают, что скучных профессий не существует

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Россияне рассказали, какие профессии считают самыми скучными. Мнения мужчин и женщин разделились. Представители сильного пола уверены – рутинная работа у охранников. Так считают 17 процентов опрошенных исследователями портала Superjob. Результаты опроса публикует «Российская газета». Женщины думают, что гораздо неинтереснее работать бухгалтером – эту профессию назвали рутинной 12 процентов опрошенных.

Если смотреть на общий рейтинг, то в сумме голосов лидирует профессия охранника – 13 процентов опрошенных назвали ее самой скучной. За бухгалтера – 9 процентов голосов. Еще пять процентов россиян не завидуют продавцам, а 4 процента назвали скучными профессии сторожа и уборщика.

В список скучных также попала профессия библиотекаря – 3 процента, вахтера -2 процента. Рутинной назвали деятельность работников колл-центров, депутатов, грузчиков, менеджеров.

Причем женщины чаще мужчин уверены, скучных профессий не бывает. Так сказали 15 процентов опрошенных россиянок. Среди мужчин такого мнения придерживаются только 11 процентов.

Ранее россияне определились с профессиями, которые являются самыми перспективными для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU