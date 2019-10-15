2019-10-15T08:42:46+03:00
Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Женщины чаще мужчин считают, что скучных профессий не существует
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Женщины считают, что профессия бухгалтера - самая скучнаяЖенщины считают, что профессия бухгалтера - самая скучнаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Россияне рассказали, какие профессии считают самыми скучными. Мнения мужчин и женщин разделились. Представители сильного пола уверены – рутинная работа у охранников. Так считают 17 процентов опрошенных исследователями портала Superjob. Результаты опроса публикует «Российская газета». Женщины думают, что гораздо неинтереснее работать бухгалтером – эту профессию назвали рутинной 12 процентов опрошенных.

Если смотреть на общий рейтинг, то в сумме голосов лидирует профессия охранника – 13 процентов опрошенных назвали ее самой скучной. За бухгалтера – 9 процентов голосов. Еще пять процентов россиян не завидуют продавцам, а 4 процента назвали скучными профессии сторожа и уборщика.

В список скучных также попала профессия библиотекаря – 3 процента, вахтера -2 процента. Рутинной назвали деятельность работников колл-центров, депутатов, грузчиков, менеджеров.

Причем женщины чаще мужчин уверены, скучных профессий не бывает. Так сказали 15 процентов опрошенных россиянок. Среди мужчин такого мнения придерживаются только 11 процентов.

Ранее россияне определились с профессиями, которые являются самыми перспективными для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Европарламенте заподозрили Россию в причастности к протестам Греты Тунберг
Пара пришла хоронить на кладбище дочь и обнаружила закопанного заживо чужого ребенка
Соцстрах предупредил о мошенниках, действующих от имени фонда
«Закройте голову руками и завалитесь на бок»: в МЧС дали рекомендации, как выжить в ДТП
В России создадут промышленные площадки для испытаний промышленных дронов
Сирийские военные встретились с отступающими войсками США
В правительстве поддерживают появление единой платежки за коммуналку
Роскосмос отправит на луну «внука» робота-Федора
Власти США хотели «без лишнего шума» вывезти ядерное оружие из базы Турции
Прокуратура Нью-Йорка получила доступ к данным по банковским счетам адвоката Трампа
Сербские СМИ пишут о попытках США лишить Россию Северного морского пути
В Японии число жертв от мощнейшего тайфуна «Хагибис» увеличилось до 67 человек
СМИ сообщили о намерении США передать России контроль над Манбиджем на фоне ситуации
Глава украинского МИД назвал альтернативу «формуле Штайнмайера»
Президент Эквадора отозвал указал о субсидиях на бензин, приведший к протестам в стране
Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Из-за ситуации в Сирии Трамп направил в Анкару делегацию
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
США не выдали визы 18 российским делегатам на нынешней сессии ГА ООН
Рейтинг Зеленского на Украине за месяц упал почти на десять процентов
В Пентагоне заявили, что военная операция Турции в Сирии привела к освобождению боевиков ИГ*
«Выпустите меня отсюда»: умерший ирландец на собственных похоронах развеселил родственников
Полиция задержала красноярцев, избивших до смерти приятеля
Социологи выяснили, что около половины жителей Украины против ликвидации русских школ
Трамп заявил, что готовит санкции против турецких чиновников