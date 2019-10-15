Этап Кубка мира по ездовому спорту вновь пройдет в Тотьме

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-15T11:20:42+03:00

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Международная федерация ездовых видов спорта (IFSS) поддержала заявку Вологодской области о предоставлении в 2020 году гонке на собачьих упряжках «Русский Север-2020», которая ежегодно проводится в Тотьме, статуса официального этапа Кубка мира.

Соответствующее обращение в штаб-квартиру организации в Брюссель было отправлено по инициативе правительства Вологодской области.

Уже три года подряд международная дистанционная гонка «Русский Север» проводится на базе «Школы путешественников Федора Конюхова». В текущем году в соревнованиях приняли участие 84 спортсмена из 9 регионов России, от Карелии до Сахалина, а также Эстонии, Белоруссии и Чехии. Благодаря этому тотемская гонка впервые получила статус этапа Кубка мира и была занесена в официальный календарь IFSS.

«Зрелищные соревнования и насыщенная культурно-развлекательная программа не оставили никого равнодушными. По оценкам судей и организаторов, за заездами наблюдали более двух тысяч зрителей, а сама гонка по уровню проведения была признана одной из лучших в Европе», - напомнил губернатор Олег Кувшинников.