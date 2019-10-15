2019-10-15T11:42:30+03:00
Политика

«Охотник» и «Альтиус» приравняют к обычным самолетам

Тяжелые беспилотники будут включены в реестр государственной авиации
Елена АКИМОВА
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Беспилотник "Охотник" может получить разрешение на использование международных воздушных маршрутовБеспилотник "Охотник" может получить разрешение на использование международных воздушных маршрутовФото: Twitter.com
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Тяжевые военные беспилотники «Альтиус» и «Охотник» уравняют в правах с самолетам. Их включат в реестр государственной авиации, присвоят уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а операторов, управляющих БПЛА, приравняют к командирам экипажей.

Таким образом, беспилотники, габариты которых приближаются к малым самолетам (вес более 10 тонн), станут полноправными участниками воздушного движения и будут перемещаться по общим маршрутам, в том числе международным.

Соответствующие поправки в правила были разработаны Министерством обороны РФ. В первую очередь под новые правила попадут военные дроны. Например, у «Альтиуса» размах крыла 28,5 м, длина 11,6 м, взлетный вес приближается к 7 тоннам, а «Охотник» весит почти 20-тонн.

Источники "Известий" отмечают, что данные поправки очень важны. В свое время из-за отсутствия бортовых опознавательных знаков на борту возникли трудности с переброской опытного образца Су-57 в Сирию. Страны отказывались пускать в свое воздушное пространство неопознанную машину. В итоге пришлось экстренно вносить эти самолеты в реестр и присваивать им регистрационные номера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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