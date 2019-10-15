2019-10-15T12:21:47+03:00
Политика

В Совете Федерации прокомментировали ультиматум неонационалистов к Зеленскому

Представители националистических организаций дали президенту Украины 10 дней, чтобы отказаться от разведения войск на Донбассе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей ПушковАлексей ПушковФото: Иван МАКЕЕВ
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Украинские националисты выдвинули президенту Владимиру Зеленскому ультиматум. Они дали его 10 дней на то, чтобы отказаться от разведения войск на Донбассе. Лидер запрещенного в России карательного полка «Азов» Андрей Билецкий пригрозил в случае отказа тем, что акции уже «не будут мирными».

В совете Федерации прокомментировали требование неонационалистов к украинскому лидеру:

- Как я и полагал, если Зеленский не нагнет националистов, то они нагнут Зеленского: ему дали 10 дней на отказ от отвода войск и «формулы Штайнмайера». Иначе - переход к активному сопротивлению, - написал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем твиттер.

Он напомнил, что в Евросоюзе долгое время «закрывали глаза» на деятельность ультраправых в Украине.

- Теперь они диктуют повестку дня, - написал Пушков.

Президент Украины пока никак не отреагировал на требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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