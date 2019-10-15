2019-10-15T12:37:16+03:00
Общество

Роспотребнадзор назвал число детей, ежегодно умирающих из-за грязных рук

Причинами гибели становятся диарея, пневмония и различные инфекции
Елена АКИМОВА
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Грязные руки становятся причиной многих серьезных заболеванийГрязные руки становятся причиной многих серьезных заболеванийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что ежегодно в мире более 1,4 миллиона детей умирают от пневмонии, диареи или различных инфекций. Распространению заболеваний способствуют грязные руки.

Потери можно было бы сократить, уверены медики, но для этого нужно приучить подрастающее поколение тщательно мыть руки. В связи с этом 15 октября отмечается всемирный день чистых рук.

Впервые событие, приуроченное к гигиеническим процедурам, прошло в 2008 году. Тогда в акции приняли участие более 120 миллионов детей из 70 стран мира, они чисто вымыли руки с мылом, сообщает Роспотребнадзор.

- Частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Грязные руки распространяют инфекционные и паразитарные заболевания, дизентерию и гепатита А, брюшной тиф и норо- и ротавирусные инфекции, глистные инвазии. Причем передача переходит не только напрямую, но и через различные поверхности.

Согласно наблюдениям Роспотребнадзора, ежегодно из-за немытых рук случаются более 300 вспышек инфекционных заболеваний. В 85 процентах случаев страдают дети, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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