2019-10-15T12:58:43+03:00
Общество

Осужденного за шпионаж украинца Давыденко включили в список по обмену задержанными

Константин Довыденко приговорен в России к семи годам колонии
Юлия САЛЬНИКОВА
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В новый список по обмену задержанными между Россией и Украиной попал Константин Давыденко. Об этом РИА Новости рассказал адвокат украинца Дмитрий Динзе. Давыденко осужден в России за шпионаж, суд постановил, что он должен провести в колонии 10,5 лет. Однако адвокат обратился в Верховный суд, который в итоге смягчил приговор до 7 лет.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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