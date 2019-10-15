Осужденного за шпионаж украинца Давыденко включили в список по обмену задержанными
Константин Довыденко приговорен в России к семи годам колонии
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В новый список по обмену задержанными между Россией и Украиной попал Константин Давыденко. Об этом РИА Новости рассказал адвокат украинца Дмитрий Динзе. Давыденко осужден в России за шпионаж, суд постановил, что он должен провести в колонии 10,5 лет. Однако адвокат обратился в Верховный суд, который в итоге смягчил приговор до 7 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU