В Общественной палате поддержали идею введения единой платежки ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-15T13:15:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Общественной палате прокомментировали внесение в Госдуму законопроекта по введению единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги. Эксперты одобрили инициативу и отметили, что это поможет снизить долги по ЖКХ.

«Ссегодня в России долгов больше триллиона рублей за ЖКУ. Считаю, что в связи с этим идея единой платежки имеет определенную цель - уменьшить и полностью избавиться от долгов. И если человек не сможет оплатить что-то из этой платежки, то любая неоплата может дать возможность отключить ту же электроэнергию. Да это жестоко, не гуманно, но у нас есть постоянные неплательщики, которые заводят в тупик систему ЖКХ», - цитирует председателя Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игоря Шпектора ИА НСН.

Эксперт также отметил, что деление платежей по отдельным услугам является чисто психологическим преимуществом для людей, а вот на деле никакой другой выгоды для потребителя в этом нет.

Ранее инициаторы идеи введения единого документа по оплате ЖКУ отметили, что «платежка» будет включать в себя пункты за управление, содержание, текущий ремонт дома, оплата всех поставляемых ресурсов и коммунальных услуг, плата за вывоз мусора и капремонт, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU