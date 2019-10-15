Следственный комитет создаст единую базу ДНК-следов
Следственный комитет России пополнит единую базу данных ДНК-следов новыми образцами. Об этом сообщил председатель СК РФ, генерал юстиции Александр Бастрыкин. По его словам, именно эти данные имеют ключевую роль в раскрытии многих преступлений.
«Экспертами СК России накоплен положительный опыт выделения генотипа в следах, содержащих микроколичества биологического материала преступника, например в потожировых следах рук на веревках, одежде и других непригодных для традиционной дактилоскопии поверхностях. В результате следы рук приобретают дополнительные возможности по их использованию для установления личности преступника», - цитирует слова главы ведомства «Российская газета».
Бастрыкин добавил, что такие следы изымаются на каждом третьем месте преступления. Теперь все эти данные будут подгружаться в единую базу ДНК-следов.
На сегодняшний день в общем реестре Следственного комитета уже содержатся данные о 31 988 генетических профилях проверяемых лиц.
Примечательно, что благодаря базе ДНК специалисты получают возможность расследовать даже давние преступления, а также выявлять серийных преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU