Домработница украла у москвича 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-15T14:43:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Московские полицейские разыскивают домработницу-миллионершу. Деньги женщина заработала не качественной уборкой домов, а криминальным путем. Некоторое время назад ее пригласил убираться в своем коттедже 42-летний житель столицы. В один из дней мужчина вернулся домой и не обнаружил ни домработницу, ни денег, которые хранил в виде наличных. Общая сумма пропажи – 5 миллионов 200 тысяч рублей.

- В полицию с заявлением обратился гражданин 1977 года рождения, в котором просит принять меры к гражданке, которая у него работала домработницей и украла 5 миллионов 200 тысяч рублей, - сообщили в полиции журналистам РИА Новости.

Где находится домработница теперь устанавливают сотрудники полиции, не исключено, что с такими деньгами женщина попытается скрыться как минимум из города.

Похожий случай произошел в Москве несколько лет назад, тогда домработница смогла вынести из квартиры клиента 32 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU