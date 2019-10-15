«Это самый грустный пес в мире»: В Twitter осудили экоактивистку, которая сделала собаку веганом

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-15T15:09:08+03:00

Девушка опубликовала в соцсетях фото собаки с надписью на курточке «если я могу быть веганом, то и вы сможете»

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В Twitter затравили экоактивистку за то, что та сделала своего пса веганом. Девушка отказалась кормить животное мясом и продуктами животного происхождения. Своим «достижением» она поделилась в соцсетях. Разместила фото собаки, на куртке которого было написано: если я могу быть веганом, то и вы сможете». Но вместо одобрительных комментариев, на которые она судя по всему рассчитывала, Сюзанна Пирс получила шквал критики.

Девушку стали обвинять, что она издевается над животным, которому природой заложено есть мясо или хотя бы молочные продукты. Себя она называет «сумасшедшей растительной леди». В некотором роде с этим согласны и комментаторы в твиттер.

- Я думаю, что важно добавить, что собака вегетарианец силой, а не выбором, - написал Роб Портер в твиттер.

- Люди делают с собаками что захотят сами, но не хотят животные, - ответил пользователь под ником Блицкриг.

В соцсетях ее осудили даже веганыФото: twitter.com

- Собака не может быть веганом. Они требуют белков в своем рационе, которые можно найти только в мясе и яйцах, - написал Rob_Silvermyst

Многие обратили внимание на то, что этот маленький песик выглядит неважно.

Даже веганы обвинили Сюзанну в жестоко обращении с животным. Об этой истории написало издание The Sun. В твиттер известный американский телеведущий тоже решил высказаться о собаке-вегане:

- Это самый грустный пес в мире. Дайте ему немного мяса.

ИСТОЧНИК KP.RU