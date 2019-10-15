Кадровики признались, что испытывают стресс при увольнении сотрудников

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-15T15:18:14+03:00

Только 14 процентов кадровиков равнодушно увольняют сотрудников, а остальные переживают Фото: Олег РУКАВИЦЫН

43 процента сочувствуют уволенным коллегам, а 29% изрядно волнуются во время процедуры

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Оказывается, кадровики испытывают серьезный стресс, если предстоит уволить сотрудника. Такие данные озвучил онлайн-сервис для оценки персонала Squadrille, который опросил 1600 менеджеров по персоналу.

В 43 процентах случаев специалисты отдела кадров признались, что искренне сочувствуют и сопереживают коллегам, с которыми предстоит расстаться. А 29% респондентов волнуются и испытывают напряжение во время данной процедуры.

Смущение и чувство неловкости во время увольнения испытывают 8 процентов кадровиков, а оставшиеся 14% являются обладателями железных нервов. Они остаются хладнокровными во время данной процедуры и не отличают ее от любой другой своей обязанности.

В большинстве случаев (54%) начальство способствует комфортному расставанию с сотрудников, а оставшимся 46% эйчаров приходится решать ситуацию самостоятельно, так как руководство просто ставит задачу «уволь, как хочешь».

Опрос также показал, что несмотря на неприятную процедуру увольнения, кадровики предпочитают выполнять эти обязанности самостоятельно, а не передавать их на аутсорс. С подобным вариантом ответа согласились 84 процента респондентов, сообщает News.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU