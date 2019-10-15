Во Франции задержан экс-замглавы центра связи ФСИН

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-15T16:11:31+03:00

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Бывший заместитель начальника центра связи Федеральной службы исполнения наказаний Павел Щетинин был задержан во Франции по запросу российских властей. До настоящего момента он находился в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Задержанного обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с последующими тяжелыми последствиями. В ближайшее время во Францию будут направлены документы для его экстрадиции в Россию.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU