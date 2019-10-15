На конкурс «Лидеры России 2020» подали заявки более 100 тысяч человек
На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» подано уже более 100 тысяч заявок. Третий сезон всероссийского конкурса начался всего 10 дней назад, и утром 15 октября преодолел стотысячный рубеж соискателей. Старт новому этапу состязания талантливых руководителей 4 октября дал Владимир Путин, возглавляющий Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». Президент поддержал запуск третьего сезона во время заседания Наблюдательного совета в образовательном центре «Сириус» в Сочи.
Победители конкурса получат образовательные гранты в 1 миллион рублей, а также возможность поработать с наставниками из числа лучших управленцев нашей страны.
- Мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран, - рассказал руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. - Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. В этом году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций.
Стать участником конкурса может гражданин любой страны в возрасте до 55 лет, поработавший на руководящих должностях не менее 5 лет. Главное условие — владение русским языком, достаточное для выполнения тестовых заданий. Для претендентов моложе 35 лет карьерная планка чуть снижена: им необходимо поработать на руководящей должности в течение двух лет. Кроме заполненной биографической анкеты претенденты на участие в конкурсе должны прислать записанное видеоинтервью. Подать заявки и загрузить видео можно на сайте конкурса «Лидеры России 2020». Полуфиналы конкурса пройдут с января по март, а его финал - в марте-апреле 2020 года.
В этом году лидером по числу присланных заявок стала Москва: на долю столицы приходится почти 20% претендентов. На втором месте оказалась северная столица (из Санкт-Петербурга поступило более 8% заявок). В десятку регионов-лидеров по числу желающих присоединиться к проекту также вошли Московская и Свердловская области, Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская и Самарская области, Республика Татарстан.
Конкурс «Лидеры России» ежегодно проводится при участии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Его поддерживают ведущие корпорации нашей страны: РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Росатом, Норникель, Роснефть, Северсталь, Роскосмос и многие другие компании. Победители конкурса не только получают образовательный грант и стажировку у лучших топ-менеджеров России, но и путевку в «золотой» кадровый резерв страны. Только за последние два года 150 лидеров конкурса получили новые высокие назначения. Двое из числа победителей стали губернаторами, а еще четверо — заместителями федеральных министров.