На конкурс «Лидеры России 2020» подали заявки более 100 тысяч человек

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-15T16:23:32+03:00

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На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» подано уже более 100 тысяч заявок. Третий сезон всероссийского конкурса начался всего 10 дней назад, и утром 15 октября преодолел стотысячный рубеж соискателей. Старт новому этапу состязания талантливых руководителей 4 октября дал Владимир Путин, возглавляющий Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». Президент поддержал запуск третьего сезона во время заседания Наблюдательного совета в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Победители конкурса получат образовательные гранты в 1 миллион рублей, а также возможность поработать с наставниками из числа лучших управленцев нашей страны.

- Мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран, - рассказал руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. - Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. В этом году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций.

Стать участником конкурса может гражданин любой страны в возрасте до 55 лет, поработавший на руководящих должностях не менее 5 лет. Главное условие — владение русским языком, достаточное для выполнения тестовых заданий. Для претендентов моложе 35 лет карьерная планка чуть снижена: им необходимо поработать на руководящей должности в течение двух лет. Кроме заполненной биографической анкеты претенденты на участие в конкурсе должны прислать записанное видеоинтервью. Подать заявки и загрузить видео можно на сайте конкурса «Лидеры России 2020». Полуфиналы конкурса пройдут с января по март, а его финал - в марте-апреле 2020 года.

В этом году лидером по числу присланных заявок стала Москва: на долю столицы приходится почти 20% претендентов. На втором месте оказалась северная столица (из Санкт-Петербурга поступило более 8% заявок). В десятку регионов-лидеров по числу желающих присоединиться к проекту также вошли Московская и Свердловская области, Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская и Самарская области, Республика Татарстан.

Конкурс «Лидеры России» ежегодно проводится при участии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Его поддерживают ведущие корпорации нашей страны: РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Росатом, Норникель, Роснефть, Северсталь, Роскосмос и многие другие компании. Победители конкурса не только получают образовательный грант и стажировку у лучших топ-менеджеров России, но и путевку в «золотой» кадровый резерв страны. Только за последние два года 150 лидеров конкурса получили новые высокие назначения. Двое из числа победителей стали губернаторами, а еще четверо — заместителями федеральных министров.