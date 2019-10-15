Прогноз МВФ по росту российской экономики был понижен

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-15T17:12:32+03:00

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Международный валютный фонд понизил прогноз роста российской экономики в 2019 году на 0,1 процентного пункта - до 1,1%. Мировые показатели также ухудшились на 0,2 п.п. - до 3%. Об этом свидетельствуют данные октябрьского обзора экономики "World Economic Outlook".

Для 2020 года цифры несколько другие. МВФ считает, что рост мировой экономики составит 3,4%, а рост валового внутреннего продукта России - 1,7%.

В случае с развитыми странами показатель был снижен на 0,2 п.п. - до 1,7% в 2019 году, и до 1,7% - в 2020-м. Прогноз для развивающихся государств и тех, где рынок только формируется, также ухудшен. Для 2019 года уменьшение роста составляет 0,2 п.п. (3,9%), а для 2020-го - 0,1 п.п. (4,6%). Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте МВФ.

Сайт kp.ru писал, что рост российской экономики серьезно тормозят санкции и низкие цены на нефть. Специалисты считают, что без этих факторов среднегодовое увеличение ВВП страны могло достичь 1,7% за последние пять лет, но составляет всего 0,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU