Чувашия потратила 156 млн. рублей на диагностическое оборудование для новой поликлиники

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-15T17:32:26+03:00

Современный медицинский центр заработает в Чебоксарах уже в декабре этого года

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В Чебоксарах в декабре откроется новый диагностический центр: многопрофильная поликлиника Центральной городской больницы Минздрава Чувашии будет оснащена самой современной техникой для обследования и лечения больных. Поликлиника сможет принимать до 500 пациентов в день. Сейчас в ее здании завершаются отделочные работы и устанавливается оборудование.

По распоряжению главы Чувашии Михаила Игнатьева на покупку диагностической техники для поликлиники из бюджета республики были выделены 156 млн. рублей. В медцентр уже завезли цифровые рентгеновский, маммографический и флюорографический аппараты, томограф, видеопроектор, телевизоры и видеоэндоскопическую систему. Когда поликлиника заработает в полную силу, очередь пациентов, ждущих назначения на обследования, сократится в 3-4 раза. Неудивительно, что ее открытия так ждут и жители Чебоксар, и региональные власти.

- Фактически мы снимаем историческую проблему для населения, – подчеркнул Михаил Игнатьев, побывав в здании поликлиники и лично проверив, как ведутся отделочные работы.

Новый медцентр появился на улице Ленина вместо старого здания еще дореволюционной постройки — в нем размещались одновременно поликлиника и роддом. Строительство обошлось бюджету в 835 млн. рублей. Рабочие уже благоустроили территорию вокруг здания: уложили тротуарную плитку, провели освещение, разбили газоны.

Для новой поликлиники привлекут и новых специалистов: в Центральной городской больнице будут дополнительно созданы 45 рабочих мест. Михаил Игнатьев подчеркнул, что все работы необходимо завершить строго по графику. В конце ноября здание должны ввести в эксплуатацию, а уже в начале декабря поликлиника примет первых пациентов.