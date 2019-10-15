Медведев пообещал регулярно проводить совещания по выполнению поручений

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-15T17:45:33+03:00

Во время последней такой встречи выяснилось, что многие обязанности не исполняются в срок

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Совещания по выполнению поручений президента и правительства России будут проводиться на регулярной основе. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее во вторник, 15 октября, он провел аналогичную встречу, и оказалось, что многие поручения не выполняются в срок - их реализация откладывается по несколько раз. Оправдания, по словам главы правительства, обычно одинаковые: сложности при согласовании, дополнительные проработки и др.

В связи с этим явно прослеживается необходимость регуляторной гильотины. "Бесконечный бюрократический поток информации" - это просто безобразие, заявил премьер.

"Сегодня провели разбор нового блока тем - и будем проводить такие обсуждения регулярно с участием профильных министров и глав регионов. Рассчитываю, что ситуация с сегодняшними вопросами будет исправлена как можно быстрее", - написал Медведев у себя на странице в "ВК".

Сайт kp.ru писал, что днем ранее премьер-министр устроил настоящий разнос губернаторам. Дмитрий Анатольевич уличил региональное руководство в подмене статистических данных о смертности.

ИСТОЧНИК KP.RU