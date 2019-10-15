2019-10-15T17:45:33+03:00
Политика

Медведев пообещал регулярно проводить совещания по выполнению поручений

Во время последней такой встречи выяснилось, что многие обязанности не исполняются в срок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Российский премьер Дмитрий МедведевРоссийский премьер Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Совещания по выполнению поручений президента и правительства России будут проводиться на регулярной основе. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее во вторник, 15 октября, он провел аналогичную встречу, и оказалось, что многие поручения не выполняются в срок - их реализация откладывается по несколько раз. Оправдания, по словам главы правительства, обычно одинаковые: сложности при согласовании, дополнительные проработки и др.

В связи с этим явно прослеживается необходимость регуляторной гильотины. "Бесконечный бюрократический поток информации" - это просто безобразие, заявил премьер.

"Сегодня провели разбор нового блока тем - и будем проводить такие обсуждения регулярно с участием профильных министров и глав регионов. Рассчитываю, что ситуация с сегодняшними вопросами будет исправлена как можно быстрее", - написал Медведев у себя на странице в "ВК".

Сайт kp.ru писал, что днем ранее премьер-министр устроил настоящий разнос губернаторам. Дмитрий Анатольевич уличил региональное руководство в подмене статистических данных о смертности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чувашия потратила 156 млн. рублей на диагностическое оборудование для новой поликлиники
Realme X2 Pro: "Убийца Xiaomi" представила смартфон с самой быстрой зарядкой
Прогноз МВФ по росту российской экономики был понижен
На конкурс «Лидеры России 2020» подали заявки более 100 тысяч человек
Во Франции задержан экс-замглавы центра связи ФСИН
Мать Винника встретилась с ним впервые после ареста
Сирийская армия взяла Манбидж под контроль
Кадровики признались, что испытывают стресс при увольнении сотрудников
Борщ признали орудием российской пропаганды
«Это самый грустный пес в мире»: В Twitter осудили экоактивистку, которая сделала собаку веганом
Домработница украла у москвича 5 миллионов рублей
Российское посольство связалось с туристкой, на которую напали в Кипре
В России суд впервые оштрафовал СМИ за «фейковую новость»
В Москве прошла церемония прощания с Алексеем Леоновым
Кортеж Путина в Абу-Даби сопровождали машины с надписью ДПС и семь истребителей
Следственный комитет создаст единую базу ДНК-следов
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
В Общественной палате поддержали идею введения единой платежки ЖКХ
В Москве у детского сада обнаружили гранату
Осужденного за шпионаж украинца Давыденко включили в список по обмену задержанными
Российскую сборную по гимнастике встретили в Шереметьево с цветами
Роспотребнадзор назвал число детей, ежегодно умирающих из-за грязных рук