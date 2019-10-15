2019-10-15T19:12:23+03:00
Политика

Россия и ОАЭ заключили сделки на сумму 1,5 млрд долларов

Подписание документов состоялось в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Эмираты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эмираты приняли российского президента на высшем уровнеЭмираты приняли российского президента на высшем уровнеФото: REUTERS
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Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали целый пакет документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина в ближневосточную страну.

Сумма сделок оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава российского государства, который прибыл в ОАЭ с рабочим визитом во вторник, 15 октября.

"Сегодня заключены новые сделки. Речь идет о проектах на сумму порядка 1,5 млрд долларов, которые охватывают самые разные отрасли", - сказал Путин.

Он пообещал делать все необходимое для того, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя комфортно на российском рынке, а также приветствовал вхождение "эмиратских друзей" в акционерный капитал компании-производителя автомобилей "Aurus". Выступление президента транслировал телеканал "Россия-24".

Сайт kp.ru писал, что власти ОАЭ встретили Владимира Путина с огромным размахом - истребители вывели в небе над дворцом российский триколор, а в аэропорту высокопоставленного гостя встречал сам наследный принц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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