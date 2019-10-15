Кузнецова считает возвращение смертной казни невозможным

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-15T19:22:42+03:00

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает возвращение смертной казни на данном этапе невозможным. Таким образом она прокомментировала обсуждение возможности отмены моратория.

"Ряд международных норм и обязательств предписывают сегодняшнюю ситуацию", - сказала омбудсмен журналистам во вторник, 15 октября.

При этом во время круглого стола по профилактике преступлений против детей Кузнецова сообщила, что недавно отправила в Госдуму телеграмму с просьбой ускорить принятие законопроекта об ужесточении наказания за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Документ предлагает отмену возможности условно-досрочного освобождения для людей, нарушивших закон в этой сфере, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что о возвращении смертной казни заговорили после того, как в Саратове убили девятилетнюю Лизу Киселеву. Девочку искали всем городом несколько дней. Оказалось, что все это время ее тело лежало в заброшенном гараже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737334" frameborder="0"></iframe> «Смерть за смерть ребёнка».Убийство 9-летней девочки шокировало людей. Они жаждут мести…

ИСТОЧНИК KP.RU