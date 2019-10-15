Кузнецова считает возвращение смертной казни невозможным
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает возвращение смертной казни на данном этапе невозможным. Таким образом она прокомментировала обсуждение возможности отмены моратория.
"Ряд международных норм и обязательств предписывают сегодняшнюю ситуацию", - сказала омбудсмен журналистам во вторник, 15 октября.
При этом во время круглого стола по профилактике преступлений против детей Кузнецова сообщила, что недавно отправила в Госдуму телеграмму с просьбой ускорить принятие законопроекта об ужесточении наказания за сексуальное насилие над несовершеннолетними.
Документ предлагает отмену возможности условно-досрочного освобождения для людей, нарушивших закон в этой сфере, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что о возвращении смертной казни заговорили после того, как в Саратове убили девятилетнюю Лизу Киселеву. Девочку искали всем городом несколько дней. Оказалось, что все это время ее тело лежало в заброшенном гараже.
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ИСТОЧНИК KP.RU