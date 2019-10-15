2019-10-15T19:05:31+03:00
Авто

Автосалоны смогут сами устанавливать номера на новые машины с 2020 года

Также МВД предлагает осуществлять покупку государственных знаков через госуслуги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новые автомобили будут выезжать из салонов с уже готовыми номерами. Соответствующий федеральный закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Автодилеров наделят правом самостоятельно регистрировать выставленные на продажу машины. Речь идет лишь о новых транспортных средствах, а не вторичном рынке, уточнил начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД министерства внутренних дел России полковник полиции Антон Белан.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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