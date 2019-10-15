Минобороны опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии

СЕГОДНЯ 19:57 2019-10-15T20:18:53+03:00

Правительственная армия установила контроль над рядом стратегически важных объектов

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Министерство обороны России опубликовало карту, которая демонстрирует реальную расстановку сил на севере Сирии. Данные были актуальны на пять вечера вторника, 15 октября.

Согласно им, турецкие войска подошли вплотную к сирийской армии, которой удалось взять под контроль ряд трагически важных объектов, включая город Табка, аэродром в провинции Ракка, две гидроэлектростанции и мосты через Евфрат.

Турецкие войска подошли вплотную к правительственной армииФото: Минобороны РФ

Также на сайте приводятся сведения о нарушениях режима прекращения боевых действий. За минувший понедельник, 14 октября, было зафиксировано всего 19 обстрелов.

Напомним, что Турция начала операцию "Источник мира" против сирийских курдов. Ведутся активные бои за территории. Причем Соединенные Штаты категорически не поддерживают такое поведение Анкары, а в Дамаске действия "соседей" считают незаконными.

Данные о нарушении режима прекращения огняФото: Минобороны РФ

Сайт kp.ru писал, что Вашингтон ранее ввел санкции в отношении Турции в связи со случившимся.

ИСТОЧНИК KP.RU